Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 21 febbraio

Le Olimpiadi illuminano le prime pagine sportive, ma il campionato resta sullo sfondo con temi pesanti tra corsa scudetto e casi disciplinari.

La Gazzetta dello Sport dedica l’apertura all’Italia del ghiaccio e alla possibilità di chiudere i Giochi con un bottino storico: "Siamo da 10". Il riferimento è agli ori conquistati dagli azzurri, con la prospettiva di raggiungere la doppia cifra e aggiornare il record nazionale. Il bronzo nello short track arricchisce ulteriormente il medagliere e consolida una spedizione definita da primato.

Accanto alle Olimpiadi, spazio al campionato. L’Inter cerca l’allungo in vetta puntando sulla coppia Thuram-Pio Esposito, mentre Lautaro resta in dubbio in vista dei prossimi impegni. La Juventus è invece alle prese con la conferma della squalifica di Kalulu: niente riduzione dello stop e difesa da ridisegnare. “No alla grazia”, è la linea riportata dal quotidiano, con il club che dovrà fare i conti con l’emergenza nelle prossime gare.

In primo piano anche la Lazio, chiamata a reagire nella trasferta sarda contro il Cagliari, e le tensioni internazionali nell’hockey su ghiaccio, dove la finale tra Canada e Usa accende anche il dibattito politico. Temi diversi, ma un filo comune: risultati pesanti tra campo e ghiaccio.