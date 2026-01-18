Lazio, mancano gli "obblighi" per Mandas e Tavares. E col Como sarà ancora emergenza

È tutta una questione di "obblighi". Quello che manca ad altre due uscite in casa Lazio è un dettaglio non di poco conto che può sbloccare le cessioni di Nuno Tavares e Christos Mandas. Il primo ormai da una settimana è vicino al Besiktas, che però non è ancora riuscito a fare l'ultimo sforzo per ottenere il definitivo si della Lazio. La questione è semplice, il portoghese non rientra più nel progetto tecnico biancoceleste e a Formello si vuole prendere una soluzione definitiva. No a prestiti con diritto di riscatto, l'accordo sulla cifra dell'operazione è stato trovato sulla base di un milione per il prestito e nove per il riscatto. La Lazio è disposta anche ad abbassare leggermente le pretese sul riscatto, purché abbia la certezza di cedere Tavares. Trattativa ancora da impostare invece per portare Mandas al Bournemouth. Prestito con diritto di riscatto l'offerta delle Cherries per un totale di poco più di 15 milioni, prestito con obbligo per 18-20 milioni la richiesta della Lazio. Accordo che si potrà definire all'inizio della prossima settimana, con la Lazio che vorrebbe aspettare la sfida col Como per finalizzare le cessioni e avere così il tempo per definire i sostituti (Pedraza per Tavares, un vice-Provedel esperto e affidabile al posto di Mandas).

Lazio, emergenza centrocampo contro il Como

Sul fronte mercato non sono arrivate novità per il centrocampo, con Alex Toth ormai prossimo a vestire la maglia del Bournemouth e Quinten Timber che sembra intenzionato ad aspettare giugno per andare a scadenza di contratto. Novità invece arrivano da Formello e non sono positive, visto che Maurizio Sarri rischia di trovarsi ancora in emergenza per la sfida contro il Como. Domani non ci sarà Toma Basic, che spera di recuperare per la sfida di Lecce di sabato prossimo, ed è a serio rischio anche Matias Vecino. L'uruguaiano non si è allenato negli ultimi due giorni e oggi nella rifinitura si vedrà se potrà essere o meno a disposizione. In caso di forfait dell'ex Inter e Fiorentina dovrebbe toccare a Belahyane, anche se non è da escludere una rivoluzione a centrocampo con lo spostamento di Cataldi nel ruolo di mezzala e il ritorno dal primo minuto in regia di Nicolò Rovella, che non gioca titolare dal derby del 21 settembre.