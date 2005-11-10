Lazio, Mandas è una saracinesca: 4 clean sheet in 7 gare, è il 2° nei top 5 campionati

La Lazio ha trovato una certezza tra i pali. Christos Mandas continua a stupire e, dopo la sfida contro la Juventus, ha aggiunto un altro dato importante alla sua stagione: il portiere greco ha mantenuto la porta inviolata per la quarta volta in sette partite di campionato. Dopo i clean sheet contro Bologna, Genoa e Venezia (gara nella quale aveva anche neutralizzato un calcio di rigore), Mandas ha chiuso nuovamente la porta nell'ultimo impegno, confermandosi tra i portieri più affidabili dei principali campionati europei.

Il dato assume ancora più valore se confrontato con quello degli altri estremi difensori delle migliori cinque leghe. A parità di presenze, infatti, soltanto Yvon Mvogo con il Lorient, Unai Simón con l'Athletic Bilbao e David Raya con l'Arsenal hanno raggiunto quota quattro gare senza subire reti. A quattro c'è anche Gregor Kobel, che però ha disputato una gara in meno rispetto a Mandas.

Meglio di tutti, però, ha fatto il Brighton: il portiere olandese Bart Verbruggen è riuscito a mantenere la porta inviolata cinque volte nelle prime sette giornate di Premier League. Lo stesso numero appartiene anche alla Roma, anche se con l'alternanza tra Mile Svilar e Pierluigi Gollini.