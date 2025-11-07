Lazio, Mandas può partire per 7-8 milioni di euro. Un anno fa il club ne rifiutò 12

Christos Mandas sembrava destinato a diventare il titolare e il futuro della Lazio, ma con l'arrivo di Maurizio Sarri le cose sono cambiate e non di poco, così è scivolato indietro nelle gerarchie e non ha collezionato neanche una presenza in stagione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a gennaio sarà sacrificato sull'altare del bilancio, anche se non basterà il suo addio per risanare i conti del club biancoceleste.

Un anno fa il presidente Lotito e il ds Fabiani rifiutarono ben 12 milioni di euro dal Wolverhampton, che aveva proposto un prestito oneroso a 2 milioni con un obbligo di riscatto fissato a 10, convinti che il prezzo del greco poteva duplicare. Ora però si è svalutato e il club è disposto a cederlo per 7-8 milioni, mettendo comunque a segno una plusvalenza, dato che lo hanno pagato appena 750mila euro.

In carriera Mandas vanta 33 presenze con l'Atromitos Atene, 32 gettoni con la Lazio e 29 incontri con l'OFI Creta. Inoltre è sceso in campo 2 volte con la Grecia, 2 con l'Under 21, 6 con l'Under 19, 5 con l'Under 18, 9 con l'Under 17 e 3 con l'Under 16. Il suo contratto con i biancocelesti scadrà il 30 giugno 2029.