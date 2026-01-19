Lazio, Marelli netto: "Fallo su Caqueret? Taylor non tocca mai pallone, è rigore per il Como"
Episodio da valutare attentamente in area di rigore nel corso del match tra Lazio e Como, avvenuto al minuto 29. In contrasto con gamba alta, infatti, c'è un contatto sospetto di Taylor su Caqueret in piena area in seguito alla palla scodellata da Baturina.
Luca Marelli, moviolista di DAZN, è intervenuto così in proposito: "Taylor non tocca mai il pallone, che tocca Caqueret sul tallone. Involontario o meno, c'è fallo in area di rigore per conseguente calcio di rigore del Como".
