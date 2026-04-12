Lazio, Marusic è il 41° infortunio stagionale: il montenegrino non salterà solo la Fiorentina

La lista degli infortuni continua ad allungarsi e per la Lazio diventa sempre più complicato trovare continuità. Maurizio Sarri si ritrova nuovamente a fare i conti con un’emergenza che non accenna a rientrare e che, giornata dopo giornata, condiziona scelte e rendimento della squadra. L’ultimo stop riguarda Adam Marusic, il quarantunesimo infortunio stagionale per i biancocelesti. Come riportato da Il Messaggero, il laterale montenegrino si è fermato a causa di un problema muscolare che desta non poche preoccupazioni.

Il sospetto è quello di uno stiramento, ipotesi che, se confermata dagli esami strumentali, lo terrebbe fuori non solo per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina, ma anche per il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma il 22 aprile. Un’assenza pesante per Sarri, considerando il ruolo centrale di Marusic nello scacchiere biancoceleste. Il difensore era infatti il giocatore più utilizzato della rosa, reduce da quattordici presenze consecutive da titolare. La sua indisponibilità obbligherà il tecnico a rivedere gli equilibri sulle fasce: al Franchi toccherà con ogni probabilità a Lazzari sostituirlo, mentre sull’altro lato resta aperto il ballottaggio tra Tavares e Pellegrini.

In attesa di risposte definitive dagli esami, la sensazione è che la Lazio debba prepararsi all’ennesima emergenza di una stagione fin qui segnata da continui contrattempi fisici.