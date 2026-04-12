Genoa-Sassuolo 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi (10' st Masini), Sabelli (42' st Otoa); Baldanzi (10' st Martin), Vitinha (30' st Messias); Colombo (10' st Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva, Amorim, Zätterström, Ekhator, Klisys, Grossi, Latif. All.: De Rossi
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz (22' st Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig (36' st Lipani); Thorstvedt, Matic (22' st Volpato), Koné (42' st Moro); Berardi, Pinamonti (36' st Iannoni), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Nzola, Fadera, Frangella, Pedro Felipe. All.: Grosso
Arbitro: Rapuano
Marcatori: 18' Malinovskyi (G), 12' st Koné (S), 39' st Ekuban (G)
Ammoniti: Malinovskyi (G), Frendrup (G), Doig (S), Walukiewicz (S)
Espulsi: Ellertsson (G), Berardi (S)