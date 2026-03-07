Lazio, la nuova vita da centravanti per Maldini: "Preferisco la trequarti, ma mi trovo bene"

L'attaccante della Lazio, Daniel Maldini, ha rilasciato una intervista a Radio TV Serie A nel corso della quale ha parlato anche della scelta di lasciare l'Atalanta per il club biancoceleste. In particolare con riferimento al confronto avuto con papà Paolo, bandiera del Milan: "Abbiamo parlato da padre a figlio, una cosa normale, anche se alla fine spetta a me decidere. Abbiamo un normale rapporto fra padre e figlio in questo tipo di decisioni".

Sul nuovo ruolo da attaccante con Sarri: "Sono sempre stato abituato a giocare più come trequartista, quindi magari preferisco quel ruolo. Ma in questo modo di giocare con mister Sarri mi trovo molto bene. Cosa mi chiede? Soprattutto di scaricare e attaccare forte la porta, mi lascia abbastanza libero nei movimenti e questo mi fa sentire bene".

Una battuta poi riguardo al fatto di essere entrato nel gol del momentaneo vantaggio della Lazio, contro la Juventus: "È stato un momento importante soprattutto per la squadra, dove siamo andati in vantaggio contro una grande squadra come la Juventus, sono contento, spero solo di fare molti altri di assist e gol. Pedro? È una leggenda, solo il fatto di allenarsi con lui alza l’asticella di tutta la squadra. Aspettiamo solo il suo ritorno".