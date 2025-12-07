Lazio, Noslin ora convince e cambia i piani di mercato: le tre priorità per gennaio

La Lazio continua a valutare l’arrivo di un nuovo centravanti per rinforzare il reparto offensivo. L’obiettivo è un finalizzatore affidabile, capace di garantire gol ma anche qualità nel gioco. Un investimento che il club immagina più per giugno, salvo eventuale partenza di Castellanos già a gennaio. Il rendimento di Taty e di Boulaye Dia, infatti, non ha finora convinto, mentre a sorpresa sta emergendo Noslin, sempre più considerato da Sarri.

L’olandese, inizialmente inserito nella lista dei possibili partenti, sta cambiando le gerarchie con prestazioni convincenti: ha procurato il rigore decisivo contro il Torino, ha segnato al Lecce e in Coppa ha mostrato dinamismo e capacità di attaccare l’area. Proprio la crescita di Noslin complica l’ipotesi di uno scambio con Ilic del Torino, pista comunque gradita per rinforzare la mediana.

Il vertice di fine novembre tra Lotito, Fabiani e Sarri ha ribadito le priorità: servono un regista, una mezzala e un vice Zaccagni. L’arrivo di un terzino sinistro dipenderà dal futuro di Tavares, così come quello di un centravanti da un’eventuale uscita di Castellanos. A centrocampo la situazione è migliorata con i rientri di Basic e Dele-Bashiru, ma l’urgenza resta, soprattutto con Cataldi e Rovella ancora indisponibili. A riportarlo è il Corriere dello Sport.