Lazio, Nuno Tavares ceduto al Besiktas in prestito con obbligo a 10 milioni. Arriva Pedraza
La Lazio continua ad essere grande protagonista in questo mercato di gennaio e in questi minuti ha definito la cessione di Nuno Tavares al Besiktas: il portoghese lascerà Formello in prestito con obbligo di riscatto. 1 milione subito ai biancocelesti e 9 a giugno le cifre raccolte dalla nostra redazione circa l'operazione complessiva per l'addio dell'esterno dopo un anno e mezzo.
Contestualmente Fabiani ha chiuso per l'arrivo di Alfonso Pedraza, terzino sinistro di proprietà del Villarreal con cui c'era già un accordo per il prossimo giugno: in questo caso il club biancoceleste girerà il milione arrivato dalla Turchia per sbloccare l'arrivo immediato dello spagnolo a Roma.
