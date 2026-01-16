TMW
Lazio, offerta dalla Premier per Mandas: no di Sarri, le ultime
Christos Mandas nel mirino della Premier League. Un club inglese ha presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Rappresenterebbe un’occasione importante per il calciatore per ritrovare continuità dopo il brillante campionato all’anno scorso e probabilmente anche un’opportunità economica per la Lazio. A frenare la fumata bianca il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri che non vorrebbe far partire il calciatore. I dissidi interni rischiano quindi di compromettere l’uscita di Mandas e anche di altri calciatori attenzionati dal mercato come ad esempio Romagnoli che è nel mirino dell’Al Sadd. Sarri si oppone, la Premier chiama Mandas…
