Pinamonti poteva andare al Celta Vigo in estate. Ma ha sempre voluto solo la Lazio

La giornata di oggi è anche quella dove tutti celebrano il primato in classifica della Lazio e il gol di Andrea Pinamonti, che da subentrato ha deciso la sfida contro il Cagliari all'Olimpico. Per il classe '99 si è trattato del secondo centro, al quale c'è da aggiungere anche un assist, in appena 198 minuti. Gattuso e i tifosi biancocelesti ora si godono il centravanti che ha lottato in ogni modo per approdare nella Capitale.

Il retroscena

Come raccolto da TMW, durante l'estate il Sassuolo continuava a chiedere un trasferimento a titolo definitivo, ma la Lazio non aveva a disposizione molta liquidità e così faticava a trovare l'accordo per strapparlo ai neroverdi. Nei giorni di stallo, in cui le negoziazioni non procedevano come auspicato, il Celta Vigo ha provato a inserirsi con forza su Pinamonti, facendo sapere di essere disposto a soddisfare le richieste economiche degli emiliani e del calciatore.

L'acquisto del 27enne però è sempre stato legato all'addio di Borja Iglesias, a cui gli spagnoli avrebbero trovato una sistemazione per inserire in rosa l'italiano. Il problema per i Celestes è stata la volontà dell'attaccante, che ha ribadito fermamente le sue intenzioni di legarsi alla Lazio, convinto che potesse essere il palcoscenico giusto per la sua carriera. Oggi, dopo qualche mese, sembra aver avuto ragione.