Lazio, le ultime da Formello: Tavares c'è, Pinamonti scalpita per giocare dall'inizio

Vigilia di campionato per la Lazio, che domani andrà a fare visita al Napoli alle 12.30. Oltre alle notizie positive che ormai da inizio campionato arrivano sul fronte delle prestazioni e dei risultati, Rino Gattuso può sorridere per quanto è emerso dalle ultime sessioni di allenamento. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, Nuno Tavares ha svolto l'intera rifinitura in gruppo. Il terzino è stato convocato dal tecnico per il match contro i partenopei e l'intenzione è di schierarlo titolare sulla sinistra.

Solo due assenze

Oltre al lungodegente Gudmundsson, anche Mattia Zaccagni non sarà della partita. Un forfait che induce Gattuso ad un cambio rispetto alla gara con il Cagliari: Tijjani Noslin, infatti, potrebbe spostarsi dal ruolo di punta centrale a quello di esterno offensivo di sinistra mentre Andrea Pinamonti - decisivo contro i sardi - andrebbe al centro del tridente che verrà completato da Isaksen sulla destra.