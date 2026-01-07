Lazio protagonista sul mercato, Balotelli torna in campo a Dubai: le top news delle 18

La grande protagonista di questi primi giorni di calciomercato invernale 2026 è la Lazio, che per ora ha più che altro agito sulle trattative in uscita ma che adesso si prepara a regalare nuovi acquisti al suo allenatore Maurizio Sarri. Salutato già il 'Taty' Castellanos e con Guendouzi ormai a un passo dal Fenerbahce, i 60 milioni di euro che entrano nelle casse biancocelesti ora verranno reinvestiti su nuovi acquisti. Intanto è stato individuato il centravanti, il serbo Petar Ratkov che arriverà dal Salisburgo, ma anche a centrocampo sta iniziando a muoversi qualche pedina. La Lazio vuole Giovanni Fabbian e ha messo sul piatto del Bologna una proposta da 12 milioni di euro più bonus: gli emiliani ne chiedono 15, la distanza è relativa. In arrivo poi anche Kenneth Taylor dall'Ajax, un'operazione che potrebbe essere conclusa per 15 milioni di euro più 2 di bonus.

Torna in campo Mario Balotelli, ma il centravanti non ripartirà dall'Italia, bensì dagli Emirati Arabi Uniti. L'ex Inter, Milan e Genoa tra le altre ha firmato infatti un contratto di due anni e mezzo con l'Al Ittifaq, club di Dubai che ha comunque una proprietà italiana e tanti connazionali in rosa.

Intanto alle 18:30 iniziano anche le partite del mercoledì della 19^ giornata di Serie A 2025/26, l'ultimo turno del girone d'andata. Inaugurano due match: Bologna-Atalanta e Napoli-Hellas Verona, di seguito le formazioni ufficiali.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.