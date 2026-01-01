Milan, Allegri: "Leao e Pulisic non devono dare punti di riferimento, i gol arriveranno"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Genoa: "Leao e Pulisic sono abbastanza capaci di trovare la posizione di centravanti a turno, è importante che non diano punti di riferimento perché da questo possono trarre dei vantaggi e fare molto meglio".

Qualche giocatore riposerà nelle prossime gare?

"Non so come sarà la gestione di questi impegni ravvicinati, la partita più importante è quella di stasera poi vedremo chi sarà in grado di giocare a Firenze. Abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, speriamo di recuperare anche Nkunku altrimenti sarà per il Como. Gli altri stanno più o meno tutti bene, quando cominci a fare dei conti vengono fuori sempre cose sbagliate".

Dove aspetti di trovare i gol che stanno mancando?

"Io dico sempre che alla fine dell'anno i numeri trovano il loro equilibrio, in questo momento stanno segnando Pulisic e Leao ma ha cominciato a fare gol anche Nkunku, poi arriveranno quelli di Fullkrug ma anche dei centrocampisti e dei difensori su palla inattiva. Noi come squadra bisogna stare sempre dentro la partita perché quando allentiamo la tensione lo paghiamo sempre a caro prezzo, basta vedere i dieci gol che abbiamo subito nelle cinque partite tra Cremonese, Pisa, Sassuolo, Torino e Parma".