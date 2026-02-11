Lazio, Provedel: "Stiamo ritrovando la quadra. Testa al campionato, poi la semifinale"

Il portiere della Lazio Ivan Provedel ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sfida contro il Bologna vinta ai calci di rigore e valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

E' scattato qualcosa dopo Torino?

"Era scattato qualcosa di buono già un po' di tempo fa, poi abbiamo avuto tanti bassi nel mese di gennaio e ora stiamo ritrovando la quadra. La prestazione di Torino ci ha dato segnali importanti, stiamo lavorando nel modo giusto e non era scontati oggi riprendere i campioni carica".

Ora siete in semifinale di Coppa Italia.

"Ora andiamo a riposare che c'è il campionato e poi pensiamo alla semifinale".