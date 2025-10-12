La Lazio e il tema portiere, La Repubblica (ed. Roma): "Provedel ritrova fiducia grazie a Sarri"
La Lazio ritrova il suo portiere titolare. Dopo un periodo in cui aveva trovato poco spazio, Ivan Provedel si è ripreso i pali biancocelesti grazie all'arrivo di Maurizio Sarri con l'estremo difensore che lo ha ripagato a suon di prestazioni ed interventi importanti. Questo il titolo dell'edizione romana de La Repubblica: "Lazio, Provedel ritrova fiducia grazie a Sarri".
