Live TMW Juve, Spalletti: "Sono felice perchè ho visto la prima volta i ragazzi rilassati"

23:34 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus ha parlato al termine della sfida contro il Bodo Glimt. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del tecnico bianconero

Nel secondo tempo siete coraggiosi?

"Il primo tempo l'abbiamo giocato male? Secondo me no, perchè abbiamo avuto due occasioni nitidissime per fare gol. È stata una partita dove non abbiamo avuto strapotere come nel secondo tempo dove a tratti eravamo sopra. Io le ho viste le partite precedenti qui, il Tottenham, il Monaco ho visto come ha vinto. Se si va nei particolari vi faccio vedere che c’è stata differenze tra la nostra partita e le loro. Hanno tecnica e velocità che mettono in difficoltà. La squadra un po’ di cavalli addosso li ha, una vittoria importantissima per noi perchè è la prima volta che li vedo con la faccia un po’ rilassata negli spogliatoi e sono felice per questo, se la sono meritata questa vittoria".

Troppo presto per dire uomini forti, destini forti?

"È troppo presto per tutto, perchè quando hai l'osso in bocca non lo vuoi mollare. Questo è un campo particolare questo, dove fanno fatica tutti e Aver vinto questa partita è da calciatori che hanno un carattere e una personalità".

Domanda Tmw - Quanto sono stati importanti i gol di David e Openda?

"Importante ritrovare il modo di stare dentro una partita da sbattimento, attacco-difesa a tutto campo. Mantenere i ritmi. David lo sappiamo che ha qualità per fare goal, i numeri dicono quello, poi dipende che partita si vuol giocare. I numeri si fanno in due metri di scrivania e poi son da spalmare in campo. La partita è una scatola da riempire di cose. Se non pressi, se non fai rientri, la perdi questa. E’ stato bravo a stare dentro la partita e fare un goal fondamentale e per un attaccante il goal è tutto.

Sulla partita con questo clima?

"Tu conosci solo il freddo della tua città e avete altre cose, perchè convincersi che con solo il freddo si possano vedere le partite. Avete una bella città con delle barche bellissime. Però il freddo non basta per vincere le partite".

Sul campo sintetico?

"C'è differenza dall'erba reale e la mia squadra ha il merito di adattarsi bene a questa difficoltà. Però in questo clima penso sia difficile avere una struttura in erba e in questo campo si può giocare a calcio con delle belle giocate. Io sono convinto che il Bodo migliorerebbe su un campo in erba".

La cosa più bella di questa serata?

"La cosa più bella è che la squadra abbia fatto questo balzo in avanti per tutta la partita e abbiamo giocato a viso aperto con questo livello qua. Noi nelle scorse partite siamo stati sotto livello e adesso lo pretendo sempre. Io sono felice quando quelli vicino a me sono felici. Il calcio è vedere i tifosi che sono venuti qua che sono felici. Mi rende felice vedere i miei calciatori che non hanno la faccia a terra, perchè io gran parte del mio tempo lo passo con loro".