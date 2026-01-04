Lazio, i convocati di Sarri per la gara con il Napoli: dopo due mesi torna in lista Rovella
La domenica di campionato si apre con il big match tra Lazio e Napoli, in programma all’Olimpico a partire dalle 12:30. Il tecnico della formazione capitolina Maurizio Sarri ha diramato la lista dei 22 calciatori che prenderanno parte al match e spicca subito il ritorno di Nicolò Rovella, fuori per infortunio dal derby con la Roma dello scorso novembre. Restano indisponibili, invece, Dia e Dele-Bashiru, impegnati in Coppa d’Africa, ed il lungo degente Giogot. Questa la lista completa:
Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel;
Difensori: Pellegrini, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provsgaard, Lazzari, Gila, Marusic;
Centrocampisti: Rovella, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi;
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Cancellieri, Serra.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
