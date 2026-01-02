Lazio, buone notizie per Sarri: Rovella torna ad allenarsi in gruppo, non gioca da settembre
Importanti novità dall'infermeria della Lazio. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti in occasione dell'allenamento effettuato dai biancocelesti oggi, venerdì 2 gennaio, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo il centrocampista Nicolò Rovella. Maurizio Sarri può dunque sorridere e sperare di riavere presto il giocatore pronto per giocare.
Da capire se potrà rivedersi già nella lista dei convocati che il tecnico toscano stilerà in vista della gara contro il Napoli, prevista domenica nel lunch match delle 12.30 allo stadio Olimpico di Roma.
Ricordiamo che Rovella è stato costretto a fermarsi ai box già dopo la quinta giornata: la sua ultima apparizione in maglia biancoceleste risale infatti al derby perso dalla Lazio contro la Roma (gara giocata lo scorso 21 settembre, terminata 0-1 per i giallorossi). Da allora il giocatore è stato rallentato dalla pubalgia. Inizialmente il giocatore aveva scelto di optare per una terapia conservativa, salvo poi fare retromarcia per operarsi a novembre. Il suo rientro in campo si avvicina dunque.