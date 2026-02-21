Lazio, Rovella sui nuovi acquisti: "Alcuni hanno qualità, dobbiamo aiutarli a inserirsi"
Prima della trasferta di questa sera alla Unipol Domus per la Lazio ha parlato ai microfoni di Dazn il centrocampista della Lazio Niccolò Rovella:
"Sicuramente questa è stata la stagione più complicata. Il mio campionato inizia oggi. In pratica ho giocato soltanto le prime partite. Sono motivato al massimo per dare il mio contributo".
Sugli arrivi nella sessione invernale di calciomercato ha aggiunto: "Ci sono giocatori nuovi, alcuni di qualità. Sta a noi cercare di aiutarli per potersi inserire e darci una mano".
