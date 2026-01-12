Lazio, Sarri: "Abbiamo sempre avuto la gara in mano. Fa piacere aver vinto per i tifosi"

Al termine della sfida vinta contro il Verona per 1-0, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo avuto un po’ di fortuna ma su una bella azione - riportano i colleghi di Lalaziosiamonoi.it -. La gara l’abbiamo avuta in mano e anche l’impostazione da dietro è stata fatta bene. Abbiamo fatto più fatica a trasformare quello che tavamo costruendo. Vittoria meritata e abbiamo anche inserito due giocatori oggi, intanto abbiamo imparato a conoscerli".

Sul Taylor, l'allenatore toscano ha poi proseguito: "In tutta la mia carriera è la prima volta che faccio giocare un giocatore che ha fatto solo un allenamento questo ci da l’idea delle difficoltà che stiamo attraversando ma le sensazioni su questi ragazzi sono abbastanza positive. Per avere un’idea più veritiera occorre più tempo.

Mi fa piacere aver vinto anche per i tifosi, è raro entrare in campo in trasferta e vedere quello che ho visto oggi, una cosa bellissima, quasi commovente. Per noi dargli una soddisfazione è appagante". Infine un comment sull'incontro con Boksic: "Io ero un estimatore feroce di lui - ha concluso - questa mattina quando l’ho visto mi sono emozionato, per me lui è stato un grandissimo calciatore".