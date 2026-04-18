Lazio, Sarri esalta Taylor: "Impatto importante". E cita Hamsik, presente al Maradona

Nel corso del suo intervento a DAZN dopo il bel successo sul Napoli al Maradona, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato anche dell'ottimo impatto avuto da Kenneth Taylor dal giorno del suo arrivo a gennaio, tirando in ballo anche il suo ex giocatore Marek Hamsik presente per l'occasione nell'impianto partenopeo:

Taylor è una mezz'ala che le piace?

"Mi fai venire dei ricordi piacevoli, uscendo dal campo ho visto Hamsik che era tutto ciò che volevo da una mezz'ala. Taylor è un ragazzo intelligente, ha avuto un impatto importante con il calcio italiano. Fa un campionato così, non magari il più bello del mondo ma sicuramente uno dei più intensi e va bene".

Cancellieri sta crescendo anche in questa fase?

"Pensando a questa partita, i tre davanti sembravano i tre più adatti per questo tipo di partita. Fisicamente ha qualità immense, tecnicamente può migliorare anche nelle scelte".