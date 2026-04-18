Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Lazio, Sarri sul futuro: "Napoli? Possibilità molto remota, ho due anni di contratto qui"

Lazio, Sarri sul futuro: "Napoli? Possibilità molto remota, ho due anni di contratto qui"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 20:59Serie A
Pierpaolo Matrone

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.46 - Inizia la conferenza stampa.

Se l’aspettava questa prestazione del Napoli, che non perdeva in casa proprio contro la Lazio dal dicembre 2024? Si aspettava una prova così completa da parte dei suoi giocatori?
"Io alla gestione delle partite non ci credo: le partite, se sono in calendario, vanno aggredite, perché se non le aggredisci le subisci. Io avevo chiesto questo ai ragazzi, senza il retropensiero di mercoledì, altrimenti avremmo fatto una brutta partita e un brutto risultato, senza nessuna utilità per la gara di mercoledì. La squadra ha fatto una buona partita, anche le scelte davanti erano in relazione a questa gara: ho fatto giocare i giocatori più adatti agli spazi che ci potevano concedere loro, senza pensare a chi potrà giocare mercoledì. Martedì pomeriggio faremo la conta di chi è in grado di giocare e chi no, e faremo la formazione per la partita successiva. Però sono contento dell’interpretazione."

Questa è la Lazio più bella di questa stagione? In termini di concentrazione, quanto incide questo momento particolare, in cui la Lazio non può sbagliare nulla, con anche la partita di Coppa Italia?
"Noi, a livello di determinazione in campo, abbiamo fatto un buon periodo. La sosta per le nazionali ci ha fatto perdere un po’ l’inerzia delle 3-4 partite precedenti e oggi abbiamo perlomeno la sensazione di averla ritrovata. Questa squadra, nell’ultimo mese e mezzo, ha sbagliato in parte la partita di Firenze, però ha fatto 13 punti in 6 partite, quindi è una squadra che sta crescendo e sta ottenendo risultati. In stagione abbiamo vinto a Napoli, abbiamo vinto due volte contro il Milan, abbiamo vinto contro la Juventus. Poi, chiaro, quando troviamo squadre che si chiudono facciamo più fatica, ma penso sia un discorso legato alle caratteristiche di questa squadra."

La Lazio ha battuto Milan, Napoli e Juventus, però se guardiamo le sconfitte spesso ha giocato male…
"Sì, ma rientra, come ti stavo dicendo prima, nelle caratteristiche della nostra squadra. Non è una squadra con una tecnica raffinata quando trova tutto chiuso; se invece trova una squadra che vuole giocare e ci sono spazi, abbiamo tanti giocatori di grande accelerazione e possiamo diventare pericolosi contro tutti."

Come sta Lazzari?
"Lazzari ha avuto solamente dei crampi, penso non sia niente di particolare. Io avevo paura per i polpacci, che per lui sono sempre delicati, invece ha avuto crampi ai flessori, quindi penso sarà in grado di giocare mercoledì."

Gli anni a Napoli: il suo calcio è stato ammirato in tutta Europa. È un rimpianto non aver vinto uno scudetto, poi arrivato con un gioco meno spettacolare?
"Come dico sempre in queste situazioni: non abbiamo vinto niente, ma abbiamo fatto un viaggio bellissimo senza arrivare da nessuna parte. Però il viaggio è stato bellissimo e ogni volta che entro in questo stadio l’emozione è forte."

La gestione di Isaksen: il fatto che sia rimasto 90 minuti in panchina è semplice turnazione in vista di mercoledì o c’è altro?
"Necessità, perché qualcuno aveva concordato di uscire dopo circa 60 minuti e lo abbiamo fatto. Poi ho effettuato tre sostituzioni: il primo a uscire è stato Noslin per crampi e doveva entrare Isaksen, ma nel frattempo sono successe altre cose e gli slot rimasti erano solo due, quindi abbiamo fatto altre scelte."

Quanto è stato importante il dinamismo di Tchaouna?
"Il ragazzo, nonostante abbia già buone esperienze, è ancora giovane. È sicuramente intelligente: raramente ho visto giocatori arrivare in Italia e adattarsi subito. Il nostro campionato si può criticare quanto si vuole, magari non è il più spettacolare, ma è uno dei più difficili per gli stranieri: venire qui e giocare in Serie A è duro, soprattutto per motivi tattici. Lui si è adattato subito, sta facendo bene e ha ancora margini di miglioramento: siamo tutti contenti."

Quanto è stata importante la prestazione di Cancellieri?
"Torniamo al discorso di prima: se gli concedi spazio ha un’accelerazione impressionante ed è un giocatore che ti mette in difficoltà. Deve ancora completarsi dal punto di vista tecnico, ma non nella tecnica pura: nelle scelte. A volte prende decisioni non logiche. È giovane, speriamo cresca ancora."

Il suo nome è stato accostato al Napoli: suggestione o qualcosa di più?
"Se è un sogno, chiedetelo a chi ha fatto questo accostamento. Penso sia un’eventualità molto remota. Mi fa piacere che se ne parli, ma è remota e lo sapete anche voi. Inoltre ho ancora due anni di contratto con la Lazio."

Tchaouna può diventare il nuovo rigorista dopo l’errore di Zaccagni? E Marusic e Maldini per mercoledì?
"Zaccagni ultimamente ha sbagliato pochi rigori. Come gli ho detto, io ho giocato tanti anni e ne sbagliavo pochissimi: non deve abbassare la testa. È normale, è statistico: su dieci rigori, uno o due li sbagli. Secondo me pesa di più la ribattuta su se stesso, ma sono cose che succedono agli attaccanti. Tchaouna è già tra i possibili rigoristi: nei fogli nello spogliatoio c’è scritto Zaccagni, con Tchaouna e Pedro come alternative. Marusic farà un controllo domattina: dice di non sentire più dolore, ma vedremo. Maldini ha già fatto un paio di allenamenti con noi: ha perso un po’ di condizione, ma è in miglioramento."

20.57 - Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Lazio, Sarri esalta Taylor: "Impatto importante". E cita Hamsik, presente al Maradona... Lazio, Sarri esalta Taylor: "Impatto importante". E cita Hamsik, presente al Maradona
Lazio, Sarri: "Sbagliata solo la gara di Firenze nell'ultimo mese e mezzo" Lazio, Sarri: "Sbagliata solo la gara di Firenze nell'ultimo mese e mezzo"
Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno... Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Altre notizie Serie A
Il Napoli crolla contro la Lazio, Inter a un passo dallo Scudetto: le top news delle... Il Napoli crolla contro la Lazio, Inter a un passo dallo Scudetto: le top news delle 22
Hernanes pazzo di Taylor: "Chiamatelo ProfeTaylor: sta diventando più forte di me"... Hernanes pazzo di Taylor: "Chiamatelo ProfeTaylor: sta diventando più forte di me"
Locatelli: "2030 scadenza per lo Scudetto alla Juve? Spero arrivi prima" Locatelli: "2030 scadenza per lo Scudetto alla Juve? Spero arrivi prima"
Lazio, Sarri esalta Taylor: "Impatto importante". E cita Hamsik, presente al Maradona... Lazio, Sarri esalta Taylor: "Impatto importante". E cita Hamsik, presente al Maradona
Capolavoro di Hermoso e la Roma riprende l'Atalanta: all'Olimpico è 1-1 all'intervallo... Capolavoro di Hermoso e la Roma riprende l'Atalanta: all'Olimpico è 1-1 all'intervallo
Lazio, Gila: "Sensazioni in difesa molto importanti fuori casa" Lazio, Gila: "Sensazioni in difesa molto importanti fuori casa"
Napoli-Lazio, la moviola di Marelli: "Ecco perché Lobotka non è da cartellino rosso"... Napoli-Lazio, la moviola di Marelli: "Ecco perché Lobotka non è da cartellino rosso"
Roma, 4 giocatori in scadenza di contratto. Massara: "Dialogo aperto con le parti"... Roma, 4 giocatori in scadenza di contratto. Massara: "Dialogo aperto con le parti"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, è Alisson ora il primo obiettivo. In difesa si ripensa a Kim e se parte Cambiaso spunta l’opzione Spinazzola. In attesa di Vlahovic ci sono anche le ipotesi Lewandowski e Núñez
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte fiume in piena: "Magari non ho letto bene il malessere dopo Parma"
Immagine top news n.1 Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: Beukema-Buongiorno pasticciano, Gila giganteggia
Immagine top news n.2 L'Inter se ne va. Gli incastri che possono dare lo scudetto a Chivu già la prossima giornata
Immagine top news n.3 Tonfo senza reazione di un Napoli irriconoscibile: al Maradona passa la Lazio (0-2)
Immagine top news n.4 La concretezza oltre l'estetica: Cuesta a Parma ha fatto un piccolo capolavoro. E in trasferta vola
Immagine top news n.5 Anche il Parma vede il traguardo salvezza: a Cuesta basta Elphege per piegare l'Udinese
Immagine top news n.6 Juventus, buone notizie per Spalletti: Yildiz lavora in gruppo e contro il Bologna ci sarà
Immagine top news n.7 Allegri non promette che resterà al Milan, ma dichiara: "Tanti cambiamenti non sono nel mio DNA"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
Immagine news podcast n.3 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Napoli crolla contro la Lazio, Inter a un passo dallo Scudetto: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.2 Hernanes pazzo di Taylor: "Chiamatelo ProfeTaylor: sta diventando più forte di me"
Immagine news Serie A n.3 Locatelli: "2030 scadenza per lo Scudetto alla Juve? Spero arrivi prima"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Sarri esalta Taylor: "Impatto importante". E cita Hamsik, presente al Maradona
Immagine news Serie A n.5 Capolavoro di Hermoso e la Roma riprende l'Atalanta: all'Olimpico è 1-1 all'intervallo
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Gila: "Sensazioni in difesa molto importanti fuori casa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Catanzaro 1-1, le pagelle: Mosti segna solo gol bellissimi, Di Francesco si sblocca
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Ballardini: "Contento della vittoria, non della prestazione. Salvezza? Non ancora"
Immagine news Serie B n.4 Di Francesco risponde a Mosti, Juve Stabia-Catanzaro termina 1-1
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, il ds Bravo dopo il pesante ko con lo Spezia: "Annullato il giorno di riposo"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi: "La squadra sta facendo qualcosa di speciale. Giocare contro di noi è dura"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pierozzi si racconta: "Voglio restare al Benevento e riprendermi la Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Gallo pensa al futuro: "La priorità si chiama Vicenza. Chi vorrebbe mai andare via?"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le scadenze"
Immagine news Serie C n.4 Latina, Condò chiama la piazza: “Partita fondamentale, abbiamo bisogno dei tifosi”
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Di Toro: "Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione"
Immagine news Serie C n.6 Grella: “Catania deve arrivare in Serie A. Poca fiducia? Non mi spaventa”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
Immagine news Calcio femminile n.4 Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia in Danimarca per dare continuità e tenere aperta la corsa al Mondiale 2027
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?