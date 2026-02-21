Lazio, Sarri: "L'Europa non è un nostro obiettivo. Maldini? Un libro da scrivere in quel ruolo"

Alla vigilia della sfida in terra sarda per la Lazio alla Unipol Domus Arena ha parlato il tecnico Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn:

Cosa dovete fare per affrontare al meglio la partita?

"Ripetere la prestazione contro l'Atalanta cercando di evitare gli errori commessi che ci sono costati la partita. La partita contro i nerazzurri è stata condotta al meglio".

Cosa fare per andare in europa?



"Non è un nostro obiettivo l'approdo alle coppe europee, ce lo siamo detti da inizio stagione. Dobbiamo crescere e finire al meglio".

Il ruolo di Maldini?



"E' un giocatore interessante, ha gamba e potenzialità. Ha un libro da scrivere in quel ruolo"