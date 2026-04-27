Lazio, Sarri: "Oggi buon secondo tempo. Stadio? Deprimente giocare così"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato così il 3-3 contro l'Udinese ai microfoni di Dazn: "Abbiamo approcciato male alla partita, con poche energie mentali e nervose. Pian piano ci siamo rientrati, il secondo tempo è stato di livello superiore. Peccato perché abbiamo sbagliato il 3-1 a 5 minuti dalla fine, però c'è stata una bella reazione e per il momento va bene così".

Che idea si è fatto di questo campionato? Perché si segna poco?

"Si fanno sempre tanti discorsi. Il campionato italiano non sarà il più bello, ma da un punto di vista tattico è il più difficile. Gli attaccanti da 30 gol, che costano 80-100 milioni in Italia non vengono: è tutta una conseguenza...".

I tifosi torneranno per la finale di Coppa Italia? Ne parlate con il club?

"È una domanda che dovete fare al presidente. Lui resta sulle sue posizioni, non si fa convincere da nessuno e non so nemmeno come si possa mettere a posto questa situazione. Giocare così diventa deprimente: quando passa un mese, due, diventa dura. È insostenibile e non so chi possa sistemare questo. Sono preoccupato? Per forza, anche se quelli che vengono ci supportano. I ragazzi erano un po' depressi al rientro dal riscaldamento: questa situazione ci costa punti".

Con la Coppa, il campionato può passare in secondo piano?

"Io nel calcio credo poco al turnover fatto per preparare un tipo di partita. Nel mio modo di pensare non ci sono calcoli, se non quelli indispensabili: bisogna aggredire le partite, così si prepara una finale di Coppa. Dobbiamo chiudere al meglio il campionato".