Atalanta, Palladino spiega così il ko: "Periodo sfortunato, è mancato un po' di culo"

Prima l'eliminazione contro la Lazio in Coppa Italia, poi la caduta in casa del Cagliari. Per l'Atalanta non è un momento facile, così come non lo è per il suo allenatore Raffaele Palladino, obbligato a trovare delle soluzioni per ovviare a una crisi che sembra non finire mai: sono solo 2 le partite vinte negli ultimi 2 mesi e per giunta contro Lecce ed Hellas Verona.

Intervenuto in conferenza stampa, Raffaele Palladino ha risposto così alla domanda su cosa fosse mancato all'Atalanta: "Scusate il termine, ma oggi è mancato davvero solo un po' di culo. Arriviamo tante volte vicini al gol ma non riusciamo a concretizzare. Oggi ho messo dentro tanta offensività ma non è servito. Non credo tanto nella sfortuna, ma credo che questo periodo un po' lo sia. Dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare per uscire da questo periodo un po' grigio".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Raffaele Palladino.