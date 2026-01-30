Lazio, Sarri seccato dal mercato: "Non lo so e non mi interessa"

Ecco le dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Genoa ai microfoni di DAZN: "Sono state settimane difficili per molteplici motivi, sono contento che i ragazzi abbiano dato le giuste risposte. Giocare senza la maggioranza dei tifosi non è stato semplice ma come detto in precedenza, è l'ennesimo atto di amore verso la squadra".

L'attacco ha soddisfatto le aspettative?

"Ratkov è più presente in area, Maldini è bravo a venire a giocare con la squadra: deve migliorare a scaricare il pallone e ad attaccare l'area. Il primo invece arriva da un campionato diverso e deve inserirsi, lo scopriremo nelle prossime giornate".

Cataldi è il leader della Lazio?

"Danilo è sottovalutato. Era previsto come rigorista, dopo Pedro e poi so che lui queste responsabilità de le prende. Ha giocato con sicurezza e freddezza, con qualche cilindrata in più poteva fare una carriera diversa".

Sul mercato?

"Non lo so, non lo so e non mi interessa del mercato. Romagnoli è una gestione in mano alla società. Ci ho parlato un minuto fa, mi ha detto che non sa che dire. Aspettiamo le decisioni della società: non c'è bisogno della mia, per noi lui è importante. Avevo fatto una valutazione simile su Castellanos e Guendouzi, non so che dirti".

Poi, incalzato sempre su Romagnoli, chiude il collegamento con un: "No ascolta, ti ho già risposto tre volte su Romagnoli. Basta, per favore".