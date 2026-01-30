Lazio, Sarri sull'Olimpico semi-deserto: "Quella di stasera è una dimostrazione d'amore"

Ecco le dichiarazioni di Maurizio Sarri prima della sfida tra Lazio e Genoa ai microfoni di DAZN: "La Lazio è un ambiente circondato da un amore infinito, quella di stasera è una dimostrazione d'amore, va presa così. Bisogna andare avanti. L'infortunio di Zaccagni arriva da diversi problemi del giocatore, ieri in allenamento ha avuto una lesione e stasera è fuori. Ci ha tenuto a restare con la squadra".

Romagnoli andrà via?

"Con tutte le componenti, ho fatto sempre la valutazione relativa esclusivamente sul tecnico-tattico. La società è stata chiara: le decisioni spettano a loro. Non so cosa aspettarmi, però il Romagnoli che conoscevo io sicuramente mi è utile".

Maldini subito titolare.

"Il ragazzo ha qualità tecniche e fisiche, ma non riesce ad esprimerlo con continuità ed è una sfida".