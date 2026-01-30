TMW
Avellino, al lavoro per il ritorno di Sgarbi: Russo nello scambio con il Pescara
TUTTO mercato WEB
L'Avellino è al lavoro per riportare in Irpinia Lorenzo Sgarbi, attaccante classe 2001 attualmente in prestito al Pescara dal Napoli.
L'operazione di calciomercato, stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio che vedrebbe Raffaele Russo fare il percorso inverso, lasciando i lupi campani per trasferirsi in Abruzzo.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
2 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile