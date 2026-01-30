Padova, fumata bianca per Giovanni Giunti. Al Perugia una percentuale sulla rivendita
TUTTO mercato WEB
Il Padova piazza un colpo importante sul mercato e rinforza il centrocampo con Giovanni Giunti. Stando a quanto riportato da SkySport il club biancoscudato ha infatti raggiunto l’accordo con il Perugia per il trasferimento del calciatore, in un’operazione da 300 mila euro più bonus, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita in favore del club umbro.
Giunti è atteso in città sabato 31, giornata in cui completerà l’iter formale prima di mettersi a disposizione dello staff tecnico.
Si chiude dunque l'avventura al Grifone di uno dei prodotti del settore giovanile umbro che con la prima squadra ha messo a referto 72 presenze e 2 gol.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
19:30Football rewind live!
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile