Padova, fumata bianca per Giovanni Giunti. Al Perugia una percentuale sulla rivendita

Il Padova piazza un colpo importante sul mercato e rinforza il centrocampo con Giovanni Giunti. Stando a quanto riportato da SkySport il club biancoscudato ha infatti raggiunto l’accordo con il Perugia per il trasferimento del calciatore, in un’operazione da 300 mila euro più bonus, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita in favore del club umbro.

Giunti è atteso in città sabato 31, giornata in cui completerà l’iter formale prima di mettersi a disposizione dello staff tecnico.

Si chiude dunque l'avventura al Grifone di uno dei prodotti del settore giovanile umbro che con la prima squadra ha messo a referto 72 presenze e 2 gol.