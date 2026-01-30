Avellino-Cesena, i convocati di Biancolino: torna Iannarilli. Out Izzo e Favilli

Attraverso i propri canali ufficiali l'Avellino ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Raffaele Biancolino per la gara in programma domani contro il Cesena sul prato del 'Partenio - Lombardi'

Rispetto al match contro lo Spezia dello scorso weekend torna Iannarilli, mentre si fermano Izzo e Favilli

Portieri: Iannarilli, Daffara, Pane, Sassi

Difensori: Missori, Sala, Reale, Cancellotti, Enrici, Fontanarosa, Milani

Centrocampisti: Palmiero, D’Andrea, Palumbo, Armellino, Sounas, Besaggio

Attaccanti: Tutino, Patierno, Russo, Biasci

Questo il report sugli indisponibili:

Andrea Favilli è alle prese con un edema osseo al calcagno sinistro.

Armando Izzo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.

Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra.

Roberto Insigne sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.

Lorenco Simic deve scontare un turno di squalifica.