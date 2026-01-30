Serie B, 22ª giornata: Bari-Palermo ancora a reti bianche al 45'

Finisce a reti inviolate il primo tempo di Bari-Palermo, anticipo della 22ª giornata del campionato di Serie B. Da segnalare nel corso della prima frazioni le ammonizioni comminate a Pucino e Stabile, difensori dei padroni di casa, e a Palumbo, centrocampista rosanero che essendo in diffida salterà il prossimo match. Inoltre problemi fisici per Rao, sostituito da Dickmann in pieno recupero. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE B, 22ª GIORNATA

In corso

Bari-Palermo 0-0

Sabato 31 gennaio 2026

Ore 15.00 - Avellino-Cesena

Ore 15.00 - Empoli-Modena

Ore 15.00 - Sudtirol-Catanzaro

Ore 15.00 - Venezia-Carrarese

Ore 15.00 - Virtus Entella-Frosinone

Ore 17.15 - Pescara-Mantova

Ore 19.30 - Sampdoria-Spezia

Domenica 1° febbraio 2026

Ore 15.00 - Reggiana-Juve Stabia

Ore 17.15 - Padova-Monza