Padova, non solo Caprari. Per l'attacco è in arrivo anche Di Mariano dal Modena
Nel giorno dell'ufficialità dell'arrivo dal Monza di Gianluca Caprari, il Padova non sembra volersi più fermare. Oltre all'operazione con il Perugia per il centrocampista Giovanni Giunti è in arrivo un altro esterno d'attacco.
Si tratta di Francesco Di Mariano, classe 1996 attualmente in forza al Modena, club nel quale è arrivato la scorsa estate dopo il triennio vissuto a Palermo.
