Inter su Jones, chi è il centrocampista che il Liverpool valuta 40 milioni

Curtis Jones, nato il 30 gennaio 2001 a Liverpool, è un centrocampista inglese che ha trascorso tutta la sua carriera professionistica con il Liverpool, club di cui è un prodotto del vivaio dopo essersi unito all'accademia a soli nove anni. Ha esordito in prima squadra nel gennaio 2019 in FA Cup contro il Wolverhampton, diventando rapidamente un elemento versatile della rosa sotto Jürgen Klopp e poi Arne Slot, capace di giocare come centrocampista centrale, mezz'ala o persino trequartista grazie alla sua tecnica, visione di gioco e capacità di inserimento. Tutti motivi per cui l'Inter lo sta trattando per essere l'erede di Davide Frattesi in nerazzurro, con un prestito con diritto di riscatto a 40 milioni, cifra altissima per il mercato italiano e molto meno impressionante in Premier.

Dalla sua Jones ha una bacheca invidiabile: ha infatti contribuito al titolo di Premier League 2019-20, ha vinto la FA Cup, la League Cup e altre coppe nazionali, e ha esordito con la nazionale maggiore inglese nel 2024, rappresentando anche le selezioni Under con regolarità.

Curtis Jones ha totalizzato con il Liverpool 139 presenze e 10 gol in Premier League, oltre a un complessivo di 208 presenze e 19 gol in tutte le competizioni, incluse FA Cup, League Cup, Champions League/Europa League. Nelle prime stagioni ha accumulato apparizioni limitate ma gol importanti, ha poi aumentato il minutaggio nelle annate successive, con picchi nella 2023-24 (36 presenze e 5 gol) e nella 2024-25 (46 presenze e 3 gol), mentre nella stagione in corso 2025-26 ha collezionato 29 presenze e 0 gol, confermando un ruolo chiave nonostante una fase meno prolifica in zona gol.