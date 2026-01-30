Torino attivissimo anche in uscita: si tratta la risoluzione del contratto con Masina

Va verso la conclusione l'avventura in granata di Adam Masina: secondo Sportitalia il difensore ex Bologna e Udinese dovrebbe risolvere il proprio contratto coi granata nelle prossime ore. L'infortunio rimediato in Coppa d'Africa potrebbe dunque mettere fine alla sua esperienza in Piemonte: il problema è una forte contusione al bacino, che lo costringerà ai box per diverso tempo.

Masina ha iniziato la sua esperienza al Torino il 1º febbraio 2024, quando si è trasferito in prestito dall'Udinese con opzione di riscatto. Durante la seconda parte della stagione 2023-24 in Serie A ha trovato rapidamente spazio nella rosa granata, adattandosi a un ruolo ibrido tra difensore centrale e terzino sinistro. Il Torino ha esercitato l'opzione di acquisto il 14 giugno 2024, rendendo il trasferimento definitivo per circa 1 milione di euro e legandolo al club con un contratto biennale fino al 30 giugno 2026, con opzione per un ulteriore anno.