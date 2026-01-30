Serie C, ufficiale il rinvio di Catania-Trapani. Il recupero da effettuare entro il 6/3
Arriva l'ufficialità del rinvio di Catania-Trapani per le festività di Sant'Agata. Ecco la nota del club etneo in merito.
"Catania Football rende noto di aver ricevuto notifica del provvedimento del Prefetto della Provincia di Catania che dispone il rinvio a data da destinarsi della gara Catania-Trapani, inizialmente in programma venerdì 6 febbraio con inizio alle ore 20.30.
Adesso si apre il tema della ricalendarizzazione della sfida, in quanto, a termini di regolamento, una partita rinviata deve essere recuperata entro un mese dalla data originaria, quindi non oltre il 6 marzo.
Il calendario del Catania offre alcuni possibili spiragli: il 14 febbraio è in programma Siracusa-Catania, mentre il 22 febbraio si giocherà Catania-Giugliano. In assenza di vincoli televisivi stringenti – la Lega Pro non è condizionata dai turni di Champions League – il recupero potrebbe essere collocato in una finestra intermedia, probabilmente in orario serale, come previsto inizialmente.