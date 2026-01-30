Genoa, Malinovskyi al 45': "Attenzione alle ripartenze della Lazio"

Nell'intervallo di Lazio-Genoa, ecco le parole di Ruslan Malinovskyi ai microfoni di DAZN: "Abbiamo avuto anche buone occasioni di far gol. Non è facile giocare contro la Lazio, perché attendono che perdiamo il possesso per poi ripartire".

