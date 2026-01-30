Bari-Palermo, le formazioni ufficiali: Longo sceglie Moncini. Inzagi invece Le Douaron
Arrivano le formazioni ufficiali di Bari-Palermo, anticipo della 22ª giornata di Serie B.
Galletti in campo con alcune novità rispetto al successo di Cesena: in difesa spazio a Stabile anziché Nikoalou, mentre in avanti non c'è Gytkjaer ma Moncini. Rosanero che, invece, cambiano una sola pedina rispetto allo 0-0 di Modena: niente Gomes in mediana, bensì Segre che lascia spazio sulla trequarti al ritorno dal primo minuto di Le Douaron.
Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Pucino, Stabile; Mane, Braunoder, Verreth, Dorval; Rao, De Pieri; Moncini. A disposizione: Pissardo, Burgio, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Meroni, Kassama, Esteves, Cavuoti, Dickmann, Colangiuli, Cuni. Allenatore: Longo.
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bani, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello; Palumbo, Le Douaron, Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona. Allenatore: Inzaghi.
