Inter su Curtis Jones, il Milan lavora all'arrivo di Mateta: le top news delle ore 22

Nome a sorpresa per il mercato dell'Inter, che in queste ore ha allacciato i contatti per arrivare al 25enne Curtis Jones, 20 presenze in Premier League quest'anno con la maglia del Liverpool: il club nerazzurro ha già l'ok dell'inglese, che oggi compie gli anni peraltro, mentre attende ancora l'ok dei Reds. L'operazione sarebbe un prestito con diritto di riscatto a 40 milioni di euro e dipende anche dall'uscita di Davide Frattesi, che ha una proposta importante del Nottingham Forest e deve scegliere se accettarla o meno, spiega Sky Sport.

Si concretizza l'ennesima operazione in entrata per il Torino, che ha annunciato l'approdo in granata di Matteo Prati: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Cagliari Calcio, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Prati". Intanto Kieron Bowie è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona, che con un blitz ha sostituito con lo scozzese il brasiliano Giovane, ceduto al Napoli: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo - da Hibernian Football Club le prestazioni sportive dell'attaccante scozzese Kieron Bowie, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2030. Nato a Kirkcaldy, in Scozia, il 21 settembre 2002, Bowie è un attaccante di piede mancino. Esordisce con i professionisti nel Raith Rovers, squadra di terza divisione scozzese, il 23 febbraio 2019, facendo il salto dalle giovanili dello stesso Club alla Prima squadra".

Il Milan è sempre più vicino ad accogliere un nuovo attaccante tra i propri ranghi: dopo aver preso Fullkrug a inizio sessione di calciomercato invernale, adesso anche Jean-Philippe Mateta è a un passo. Il francese, che intanto non è stato convocato per la prossima giornata di Premier League dal suo Crystal Palace, è finito nel radar dei rossoneri nelle ultime ore. Le parti, adesso, sono in continuo contatto per chiudere la trattativa, attendendo di capire se in serata o al massimo nella giornata di domani, fa sapere Sky Sport. L’agente dell’attaccante è ancora a Londra. L’operazione potrebbe eventualmente liberare anche l’uscita di Cristopher Nkunku, sul quale è in forte pressing la Roma.