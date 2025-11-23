Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Sarri: "VAR usato come moviola. Rinvio 30^ giornata? Può creare un precedente"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:16Serie A
20.10 - Terza vittoria consecutiva in casa per la Lazio, che dopo aver battuto la Juventus e il Cagliari, trova i tre punti contro il Lecce grazie alle reti di Guendouzi nel primo tempo e Tijjani Noslin nel recupero. Tra pochi minuti il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

21.05 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

C'è stata maggiore qualità oggi? Un commento sull'utilizzo del VAR?
"Non mi fate parlare del VAR, altrimenti vado al letto incazzato. L'utilizzo in Italia è eccessivo, non sopporto quando si fa moviola perché si vede un fermo immagine e non un'immagine dinamica. Il palleggio è stato buono, per 60-70 minuti la squadra ha giocato con qualità e idee in fase di impostazione. L'unica pecca è aver portato al 90esimo una partita che poteva essere ancora in bilico. I ragazzi stanno giocando tutte le partite con qualcosa di meglio, come vi dicevo anche quando noi perdevamo quasi sempre. C'era un gruppo che mi dava gusto, mi fa piacere ora che anche loro comincino a togliersi soddisfazioni, mi fa piacere anche sentire che si sono divertiti. Avevo avuto la sensazione che si stessero divertendo nel primo tempo, probabilmente stasera si sono resi conto che giocando con divertimento diventa tutto più semplice".

Come giudica la prestazione di Dia?
"Ho sempre detto che anche quando non c'erano prestazioni offensive di livello era un ragazzo che non pesava sulla squadra perché contribuiva a livello difensivo. Oggi è stato più qualitativo a livello offensivo, ho visto un giocatore in netta crescita e questo mi fa piacere".

Come stanno Cataldi e Gila?
"Sembrano due affaticamenti, nulla di particolare. Cataldi si stava indurendo il polpaccio, abbiamo provato a riportarlo dentro ma piuttosto che perdere uno slot abbiamo deciso di cambiarlo subito. Gila sentiva un adduttore sempre più contratto, ma non su episodio singolo. Speriamo siano solo due affaticamenti".

C'è un progetto di miracolo in questa stagione?
"Questa stagione per il momento mi dà gusto, nei cinque mesi di incazzatura e bestemmie varie che si sono susseguite ho avuto la sensazione di poter allenare. Non so se è per la settimana intera a disposizione o se per la disponibilità dei giocatori, ma questa stagione ha problematiche impensabili e mi ci sono trovato dentro, ma questo mi sta dando gusto. Non le problematiche, ma la sensazione che siamo un bel gruppo, unito e compatto. Io non sono attrezzato a fare i miracoli, il miracolo sarebbe arrivare a fine stagione e avere la sensazione che 7-8 giocatori possano giocare in una squadra con ambizioni più alte".

Ci può dare un aggiornamento sul reintegro di Dele-Bashiru?
"Dele-Bashiru avevo deciso di reintegrarlo venerdì, la società poi mi ha chiesto di prendere tempo e aspettare un'altra settimana. Ne parleremo domani".

Cosa pensa del possibile slittamento della 30esima giornata per favorire la nazionale?
"Prima di risponderti ci si pensa. Se si fa un qualcosa di questo genere poi una nostra squadra che va in semifinale o in finale di una coppa europea può chiedere lo stesso. Andava programmato in tempi non sospetti, fare un qualcosa del genere in un calendario così pieno puoi creare solo problemi. È un problema che non mi sono posto, ma è un qualcosa che può creare un presupposto su cui possono appigliarsi in tanti. Noi dobbiamo fare la semifinale con l'Irlanda del Nord e la finale con la vincente di Galles-Bosnia, se andiamo fuori è giusto uscire".

Avete indicazioni dalla Nigeria su una convocazione della Coppa d'Africa? Castellanos come sta?
"Ieri a 24 ore da una partita fondamentale per me non ho fatto tante riunioni, ho pensato alla partita. Mi hanno chiesto di aspettare due tre giorni e va bene, Dele poteva essere a disposizione ma non gioca da due mesi e poteva fare al massimo quindici minuti. Castellanos domani ha il controllo decisivo".

21.16 - È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri

