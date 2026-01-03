Lazio, seguiti anche Stassin e Madjo: un 2004 e un 2009 nel mirino di Lotito

La Lazio sta monitorando alcuni attaccanti dopo la cessione di Valentin Castellanos al West Ham. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sono anche due giovani nel mirino di Angelo Fabiani e della società biancoceleste: i dirigenti infatti stanno seguendo Lucas Stassin del Saint-Etienne e Brian Djomeni Madjo del Metz. Maurizio Sarri vuole un rinforzo nel reparto offensivo.

Il classe 2004 Stassin in carriera vanta 44 presenze e 16 gol con il Saint-Étienne, 32 apparizioni e 11 reti con il KVC Westerlo, 5 incontri con l'Anderlecht e 29 partite con la seconda squadra dei belgi, con cui ha segnato 15 gol. Inoltre ha militato nel Belgio Under 15, Under 16, Under 18, Under 19 e Under 21. Madjo invece ha appena 16 anni e ha collezionato 5 sfide con il Metz e 2 con il Metz B, segnando 2 reti.