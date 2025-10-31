Il Paris FC vuole un attaccante: Kebbal troppo solo, pronto nuovo assalto a Stassin

Il Paris FC fatica a trovare continuità in questa stagione di Ligue 1, con prestazioni altalenanti e una classifica non all'altezza delle ambizioni: 12° posto e soli due punti di vantaggio sulla zona playout. Nonostante un investimento superiore ai 50 milioni di euro quest’estate e una proprietà di rilievo con la famiglia Arnault e Red Bull, il club della capitale non riesce ancora a convincere sul campo.

La recente rimonta spettacolare contro l’Olympique Lione (3-3) ha mostrato il carattere della squadra, ma non ha cancellato le lacune tecniche evidenziate anche nella sconfitta con il Nantes (2-1). Come sottolineato dal tecnico Stéphane Gilli l’attacco fatica a creare superiorità: "Riusciamo a portare palla fino ai 25 metri, ma poi manca precisione". L’unico motivo di soddisfazione rimane il rendimento di Ilan Kebbal, autore di 5 gol e 4 assist in 10 partite di campionato.

La direzione sportiva guidata da Marco Neppe sta lavorando per rinforzare la rosa. Tra le piste calde figura Lucas Stassin, già cercato in estate: l’offerta di 26 milioni di euro più 3 di bonus era stata respinta dal Saint-Etienne, ma la trattativa potrebbe riaprirsi. Oltre a un attaccante di caratura internazionale, il Paris FC cerca anche un centrocampista esperto, capace di dare ordine al gioco e guidare la squadra nei momenti di difficoltà. L’obiettivo è chiaro: ottenere una salvezza tranquilla puntando su giocatori di qualità e maggiore esperienza, così da trasformare i segnali incoraggianti in continuità di prestazioni.