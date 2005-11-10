Il Cagliari torna a vincere, pari tra Toro e Lecce. Caos conferenza a Napoli. Le top news delle 18

Il Torino spreca una buona occasione per avvicinarsi alla zona Europa. Solo un pari interno contro un Lecce che prima di questa partita era reduce da tre sconfitte consecutive. Finisce 1-1, succede tutto nella ripresa con due reti arrivate da conclusioni sporcate dall'avversario.

Dopo 4 sconfitte consecutive, il Cagliari torna alla vittoria contro il lanciatissimo Frosinone. Un successo pesantissimo, quello degli uomini di Pisacane, che hanno la meglio 1-0 sulla squadra di Alvini grazie alla rete di Michel Adopo nel primo tempo e alle parate di Caprile nella ripresa.

Una notizia che in un momento del genere fa riflettere. All'ultimo momento, il Napoli ha deciso di annullare la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista del match contro la Lazio. Il tutto come detto in modo improvviso, con i giornalisti presenti in sala stampa ed in attesa dell'arrivo dell'allenatore livornese. Non sono noti al momento i motivi dell'annullamento, che ha però voluto il presidente Aurelio De Laurentiis.

La Juventus deve fare i conti con un nuovo stop, che stavolta riguarda Andrea Cambiaso. Il laterale bianconero non ha preso parte all'allenamento odierno a causa di un affaticamento muscolare alla coscia destra e salterà dunque la sfida di Firenze, in programma domani sera con la Fiorentina. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore per capire l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Arrivano invece indicazioni positive sul fronte dei recuperi. Zeki Celik e Weston McKennie hanno svolto l'intera seduta insieme al resto del gruppo, mostrando progressi importanti e tornando a disposizione di mister Spalletti. Lavoro parzialmente in gruppo, invece, per Francisco Conceição, che continua il proprio percorso di recupero. Per quest'ultimo la Juve mantiene ancora qualche speranza in vista della trasferta del Franchi.