Retroscena Napoli: l'annullamento della conferenza di Allegri deciso dal presidente De Laurentiis
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
07.11.2026 16:22Serie A
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Emergono alcuni retroscena riguardanti l'improvviso annullamento della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida del suo Napoli contro la Lazio al Maradona.
Da quanto raccolto da Sky Sport, la decisione sarebbe stata presa direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, il tutto con la sala stampa già piena di giornalisti in attesa dell'allenatore livornese. Lo stesso Allegri era pronto all'incontro con la stampa, ma la decisione di ADL ha fatto saltare i piani con l'obiettivo di mantenere il massimo riserbo prima di una sfida così delicata.
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