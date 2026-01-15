Lazio, sfuma il sogno Rayan? Bournemouth pronto a un'offerta monstre per strappare il sì
Il futuro di Rayan non sembra destinato alla Serie A. Negli scorsi giorni si era parlato di un forte interessamento per la stellina brasiliana classe 2006 del Vasco da Gama da parte della Lazio, ma al momento il giocatore sembra ad un passo dall'approdo in Premier League.
Secondo quanto raccontato dall'esperto di calciomercato internazionale Matteo Moretto sul proprio profilo X, il club bianconero carioca avrebbe raggiunto un accordo con il Bournemouth, che sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra monstre di 35 milioni di euro.
Classe 2006, Rayan in patria è considerato uno dei tanti talenti che il calcio brasiliano ormai riesce a proporre con costanza da diversi anni. La scorsa stagione, tra campionato, campionato carioca, Coppa di Brasile e Coppa Sudamericana, l'esterno d'attacco è sceso in campo per 57 volte segnando la bellezza di 20 reti.