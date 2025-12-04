Stasera c'è Lazio-Milan, Leggo in prima pagina: "In palio un posto ai quarti"
In occasione della prima pagina di oggi, Leggo dedica uno spazio alla Coppa Italia che sta andando in scena in questi giorni con le prime partite valide per gli ottavi di finale. L'edizione romana del quotidiano si concentra con un titolo su una delle due formazioni capitoline: "Stasera c'è Lazio-Milan, in palio un posto ai quarti".
La formazione allenata da Sarri ha quindi l'occasione per rifarsi contro i rossoneri, dopo la sconfitta rimediata sabato sera a San Siro e non senza polemiche. Chi passa il turno affronterà in quello successivo una tra Bologna e Parma.
La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
