Lazio, tentazione Castellanos: staffetta con Dia o subito titolare?

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

A meno di tre settimane dalla sconfitta contro l'Inter la Lazio torna a San Siro per la prima delle due sfide contro il Milan. La sfida di questa sera può dare risposte importanti a Maurizio Sarri in un periodo positivo, dalla sconfitta nel derby la Lazio ha reagito e trovato 15 punti in otto partite. Una media da quasi due punti a gara che terrebbe i biancocelesti nelle zone nobili della classifica e che può essere impreziosita da un risultato positivo a San Siro. Lì dove il tecnico toscano ritrova Taty Castellanos, ai box da quasi due mesi per una lesione muscolare. L'argentino è una delle tentazioni per Sarri in vista del match contro i rossoneri, anche se difficilmente verrà rischiato dal primo minuto. Castellanos è l'attaccante in grado di fare da riferimento e garantire presenza in area di rigore, come dimostrano i due gol e tre assist realizzati nelle sei partite disputate dall'argentino.

Senza Castellanos il contributo offensivo del centravanti è stato pressoché nullo, l'unica rete l'ha realizzata Noslin nel recupero contro il Lecce. Dia ha fatto enormemente fatica, anche se nella sfida con i salentini sono arrivati dei segnali positivi. Il senegalese tra dieci giorni saluterà Formello e partirà per la Coppa d'Africa, motivo in più per non forza il rientro di Castellanos. Un altro rientro che è stato gestito è quello di Nuno Tavares, rimasto 90 minuti in panchina contro il Lecce. Il portoghese sta bene e avrà spazio contro il Milan, anche se al momento Pellegrini rimane in vantaggio nell'altro ballottaggio in un undici che vedrà un cambio rispetto alla sfida con i salentini. In regia ci sarà Vecino al posto dell'infortunato Cataldi, con Guendouzi e Basic ai suoi lati e i due esterni offensivi confermatissimi Zaccagni e Isaksen. In difesa oltre al ballottaggio sulla sinistra c'è il recupero di GIla, uscito acciaccato con il Lecce ma regolarmente titolare stasera al fianco di Romagnoli, con Marusic a destra davanti a Provedel.

