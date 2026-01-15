Le romane si muovono, Il Tempo: "Malen sbarcato a Roma, Lazio su Rayan"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Tempo, con il seguente titolo in taglio alto: "Malen sbarcato a Roma". L'attaccante olandese è esattamente il profilo che serve a Gasperini: sbarcato a Roma nella giornata di ieri, può debuttare già nel weekend contro il Torino. Arriva in prestito oneroso a 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni in caso di qualificazione a una coppa europea nella prossima stagione.

La parte finale del titolo riguarda la metà biancoceleste della capitale: "Lazio in pressing su Rayan". Si tratta di un talento del Vasco da Gama, il cui ds ha però dichiarato: "Nessuno ha raggiunto le cifre che abbiamo stabilito. Quando arriveranno, e se l’atleta mostrerà la volontà di abbracciare un progetto che sia molto positivo per il Vasco e per lui stesso, ne discuteremo. Poiché questo non è ancora accaduto, contiamo su Rayan non solo fino alla finestra di mercato di metà anno, ma fino a dicembre 2028 quando scadrà il suo contratto".