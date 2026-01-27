Lazio, Sarri vuole trasformare Maldini nel suo Mertens. Pronto il ruolo da falso nove

In casa Lazio oggi è il Maldini-day. Dopo essere sbarcato a Fiumicino nella serata di ieri, il figlio d'arte sta svolgendo questa mattina le consuete visite mediche di rito (QUI le immagini raccolte dalla redazione di TMW) e nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento con la nuova squadra così da essere abile e arruolabile per la prossima gara che si giocherà venerdì sera all'Olimpico contro il Genoa.

Un acquisto, sottolinea La Gazzetta dello Sport, voluto dallo stesso Maurizio Sarri, che ha sempre nutrito in Maldini grande stima e interesse. Lo ritiene un giocatore che può sposarsi molto bene con il suo tipo di calcio, avendo un’elevata qualità tecnica ed è pronto ad impiegarlo, si legge sulla rosea, da falso nove come fece con Mertens ai tempi del Napoli. Per Maldini sarà una novità, visto che fin qui ha prevalentemente giocato da seconda punta o da trequartista e il cambio di ruolo potrebbe aiutarlo a trovare quella continuità di rendimento che finora è stata la sua pecca.

Daniel Maldini (24 anni) è arrivato dall'Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo se verranno raggiunte determinate condizioni, a 14 milioni. Con la Dea, in un anno, ha messo a referto 22 presenze, di cui soltanto 6 da titolare, impreziosite da 3 reti e un assist.